اعلنت متحدثة باسم الخطوط الجوية الإماراتية أن الشركة ستحول مسار رحلاتها "بعيدا عن مناطق الصراع المحتملة بمنطقة الخليج"، مبينة أن "تحويل المسارات أثر على توقيتات وصول وإقلاع بعض الرحلات بدرجة محدودة".
وأكدت أن "الشركة تتابع التطورات الجارية بعناية وستدخل المزيد من التعديلات على العمليات إذا دعت الحاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الإماراتية تعلن أنها ستعيد توجيه رحلاتها بعيدا عن مناطق النزاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.