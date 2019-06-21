الخطوط الإماراتية تعلن أنها ستعيد توجيه رحلاتها بعيدا عن مناطق النزاع

اعلنت متحدثة باسم ​الخطوط الجوية الإماراتية​ أن الشركة ستحول مسار رحلاتها "بعيدا عن مناطق الصراع المحتملة بمنطقة ​الخليج​"، مبينة أن "تحويل المسارات أثر على توقيتات وصول وإقلاع بعض الرحلات بدرجة محدودة".

وأكدت أن "الشركة تتابع التطورات الجارية بعناية وستدخل المزيد من التعديلات على العمليات إذا دعت الحاجة".