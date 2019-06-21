قائد الجيش التقى السفير البريطاني ورعى حفل تخريج دورة الأركان الثالثة والثلاثين

التقى قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، ​السفير البريطاني​ السيد RAMPLING Chris على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ورعى العماد جوزيف عون حفل تخريج دورة الأركان الثالثة والثلاثين، أقيم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، التي تضمّ ضباطاً من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطاً عرب وأجانب من الأردن ومصر والكويت والسودان وماليزيا.

ترأس الحفل رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من السفراء والملحقين العسكريين وممثلو قادة الأجهزة الأمنية والجامعات الوطنية والإدارات الرسمية، ووفود عسكرية، إلى جانب عدد من كبار ضباط الجيش وعائلات المتخرجين.