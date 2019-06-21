زاسبيكين: اميركا وبعض الدول العربية لا يريدون المساعدة بعودة النازحين السوريين

أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري رحبوا بالمبادرة الروسية لإعادة ​النازحين السوريين​ وهذا هو جوهر الموقف اللبناني وهم يعتبرون المشاركة في مسار استانا يصب في خدمة هذا الهدف".

وفي حديث تلفزيوني اوضح زاسبيكين ان "الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل يصران على تطوير الحوار مع الجانب السوري"، معتبرا ان "التنسيق بين سوريا ولبنان موجود وقائم"، مشددا على ان "لبنان يتحمل اعباء النازحين ويصر على عودتهم و​اميركا​ وبعض ​الدول العربية​ لا يريدون المساعدة بعودتهم".وراى زاسبيكين ان "مسار جنيف كان شاملا برعاية الامم المتحدة وتم اتخاذ بعض القرارات الهامة"، لافتا الى ان "مسار استانا اثبت أنه اكثر فعالية من جنيف".

من جهة اخرى اوضح أنه "بعد فشل الاتفاق الاميركي الروسي في حلب وجدنا المخرج بالتعاون مع تركيا وايران ووصلنا الى مسار استانا وهذا المسار هام جدا".