تنظيم حفل موسيقي قدّمته جوقة من السجناء في سجن روميه

نظمت "​جمعية نسروتو​ - أخوية السجون في ​لبنان​" حفلاً موسيقياً قدّمته جوقة من ​السجناء​ في معهد الموسيقى في السجن المركزي روميه، برعاية معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيّدة ريّا حفّار الحسن، وبمناسبة عيد الموسيقى، إنشاداً وعزفاً، وذلك بحضور كريم مجدلاني ممثلاً الوزيرة الحسن، قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الأيوبي ممثلاً المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، النائب ​الياس حنكش​، رئيس جمعية "نسروتو" الأب ​مروان غانم​، وقضاة ومحامين ورؤساء جمعيات وناشطين، إضافةً إلى عدد من الضباط والرتباء العاملين في السجن.

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