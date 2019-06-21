جورج عون: الحدت نموذج للعيش المشترك خصوصا مع إخواننا من الطائفة الشيعية

أعلن رئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​ خلال وقفة تضامنية معه في دار ​البلدية​، اننا "باقون في الحدت وستبقى أجراسنا تدق ونحن لا نتحدى أحد، لأننا أصحاب حق ونحن نطبق وصية ​البابا فرنسيس​ بالقرارات التي اتخذناها في المجلس البلدي"، مشيرا الى ان "لا نخاف من قرارنا والحدت مثال لكل ​لبنان​ ونحن نموذج للعيش المشترك خصوصا مع إخواننا من ​الطائفة الشيعية​".

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