قيومجيان: نحن بأزمة اجتماعية والحلول ﻻتزال متواضعة

أكد وزير الشؤون اﻻجتماعية ​ريشار قيومجيان​ خلال زيارته ​مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين​ في ​الصرفند​ "أننا بأزمة اجتماعية والحلول ﻻتزال متواضعة نحن بحاجة الى حل وطني شامل لمشاكلنا اﻻجتماعية ولدعم المؤسسات التي تقوم بهذه الرعاية وتقدم الخدمات لهذه الشريحة من اللبنانيين، ​الدولة​ تدعم هذه المؤسسات من خلال المشاركة ودعم مالي محدود نحن بحاجة الى دعم اكبر كي تتمكن هذه المؤسسات من اﻻستمرار في اﻻيفاء بالخدمات الملقاة على عاتقها وهي خدمات ﻻ تقدمها الدولة نحن بحاجة الى دعم اكبر لهذه المؤسسات نحن بحاجة لموازنة اكبر كي نستطيع تجيير المساعدات المخصصة لهذه المؤسسات ﻻنها هي التي تقوم بهذه الخدمات وتعتني بانساننا وتهتم بحل كافة ازماتنا اﻻنسانية القائمة".

وأوضح قيوميجيان "انني آمل من ​المجلس النيابي​ وعلى رأسه رئيسه نبيه بري و​الحكومة​ مجتمعة تفهم هذا اﻻمر و العمل من اجل ترتيب اﻻولويات الوطنية ومن هذه اﻻولويات اﻻهتمام باﻻنسان واﻻهتمام بالشأن اﻻجتماعي وتلبية احتياجات الناس من كافة النواحي خاصة لذوي اﻻحتياجات الخاصة والمدمنين والمسنين واﻻيتام كل هذه الحاﻻت تحتاج الى رعاية وقد آن اﻻوان لصياغة اولوية وطنية لمعالجة اﻻوضاع اﻻجتماعية وما اتمناه ان يأخذ ​مجلس النواب​ والحكومة هذا اﻻمر بشكل فعال واﻻهم ترجمة هذا اﻻلتزام بزيادة موازنة وزارة الشؤون بما يمكنها من مساعدة المؤسسات للقيام بدورها ولكي نتجنب الوقوع كل شهرين بمشكلة".

وشدد على "أننا بحاجة الى حل نهائي والحل يتوفر بمزيد من اﻻعتمادات المالية لهذه المؤسسات كي تستمر".