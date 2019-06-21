أبو سليمان: من يصنع القرار يستند الى معطيات خاطئة

أكّد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، خلال رعايته مؤتمرًا في كلية العلوم الانسانية في ​جامعة القديس يوسف​ ب​بيروت​، قدمت خلاله شوغيك كسباريان نتائج الدراسة التي أجراها المرصد الجامعي للواقع الإجتماعي والإقتصادي حول "مصير متخرجي جامعة القديس يوسف ، 2009-2013"، أن "الدقة في الأرقام هي ما ينقص في ​لبنان​، فالقرارات التي اتخذت بعد كل النقاشات التي تمت حول ​الموازنة​ استندت الى انطباعات وآراء في العموم خاطئة"، مشيرًا إلى أن "كل وزير يرى الأمور من منظاره وليس هناك دقة في الآرقام وليس هناك مقاربات منهجية، ولذا أنا اشجعكم على الإستمرار بما تقومون به، فبالنسبة الى حجم ​البطالة​ هناك أرقام غير دقيقة ولا صدقية فيها ولهذا أرفض أن أعطي رقمًا معينًا لأن الأرقام غير دقيقة ومضخمة".

ولفت أبو سليمان إلى أن "في ما يتعلق بما تقوم به ​وزارة العمل​ فلقد وضعنا دراسة وبرنامجا من اجل تنظيم اليد العاملة الأجنبية التي تعمل بطريقة غير شرعية، وكل الناس كانت تطلق الإخبار المغلوطة عن عدم وجود يد عاملة لبنانية للعمل في ​المطاعم​ اللبنانية، ولكننا لم نأبه لكل تلك الأقاويل وفتحنا المجال للبنانيين الراغبين في العمل في هذا القطاع، فتلقينا 22 الف طلب في اربعة ايام، اذا مقولة ان اللبنانيين لا يعملون في هذا القطاع خاطئة"، مشددًا على أن "الأصح هي أن اللبنانيين يريدون أن يعملوا، وكل ما تقومون به في المرصد من دراسات مستندة الى أرقام والى دقة يمكن أن تساعد في تغيير العقليات والمقاربات لأن من يصنعون القرار يستندون الى معطيات خاطئة".