سأل النائب ​فريد البستاني​ في مؤتمر صحافي أن "أين الاموال المخصصة لانشاء مستشفى ​دير القمر​؟"، مؤكدا "انه يتم التعاون مع النائب جورج عدوان في هذا الاطار"، كاشفا ان "سنقف بوجه ​الموازنة​ اذا لم تلحظ اموالا لمستشفى دير القمر لانها ضرورة لمنطقة لشوف، والنائب عدوان ينوي التصويت ضد الموازنة في هذه الحالة".

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: سنقف بوجه الموازنة اذا لم تلحظ اموالا لمستشفى دير القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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