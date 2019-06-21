دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلي "بأعصاب من حديد" في الخليج

جنيف (رويترز) - قالت أليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في جنيف يوم الجمعة تعليقا على الوضع في الخليج إن جويتريش قال "أوصي بشيء واحد فقط: تحلوا بأعصاب من حديد".

وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز يوم الجمعة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر فيها من أن هجوما أمريكيا على إيران بات وشيكا لكنه قال إنه لا يريد حربا مع إيران وإنما محادثات بشأن عدد من القضايا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أصدر أمرا بتوجيه ضربات جوية لكنه عاد وتراجع عن ذلك في وقت لاحق.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)