تساءل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "إلى اين نعم الى اين .اليوم أكثر من أي وقت مضى يحضرني هذا السؤال: إلى أين يجر ​العالم​ حاكم ​أميركا​ ​دونالد ترامب​ والى أين يجروننا أمثاله في ​لبنان​؟"

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: إلى أين يجر العالم حاكم أميركا والى أين يجروننا أمثاله في لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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