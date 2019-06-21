رئيس برلمان جورجيا يستقيل بعد الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين

أعلن رئيس برلمان ​جورجيا​ إراكلي كوباخدزه استقالته غداة صدامات عنيفة بين ​الشرطة​ ومتظاهرين كانوا يحتجون على مداخلة لنائب روسي في البرلمان. ولفت الأمين العام للحزب الحاكم "الحلم الجورجي" خاخا كالادزه خلال مؤتمر صحافي إلى أن "قرار إراكلي كوباخدزه مغادرة منصبة دليل على مستوى المسؤولية الذي حدده حزبنا، وليس تنازلا لطلبات أحزاب المعارضة غير المسؤولة".

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