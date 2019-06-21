لفت مستشار الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني​، حسام الدين آشنا إلى إنه "إذا كان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يريد حربا مع ​طهران​ فعليه أن يخفف الحظر"، مشيراً إلى أن "الحرب والحظر وجهان لعملة واحدة وإذا كنت لا تريد حربا فعليك أن تفعل شيئا ما بشأن العقوبات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار روحاني: إذا كان ترامب لا يريد الحرب فعليه تخفيف الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.