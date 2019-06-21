ميركل: النزاع بين واشنطن وطهران يتطلب حلا سياسيا ودبلوماسيا

أعربت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ قبيل القمة الأوروبية في ​بروكسل​ عن "قلقها إزاء مستجدات الوضع في منطقة ​الخليج​"، مشددة على أن "النزاع بين ​واشنطن​ و​طهران​ يتطلب حلا سياسيا ودبلوماسيا"، مؤكدةً أن "مستشاري الشؤون الخارجية لدول ​الاتحاد الأوروبي​ بحثوا الوضع "الحساس للغاية" في الخليج على هامش الاجتماع".

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