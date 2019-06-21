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إرتفاع حصيلة الحريق في مصنع علب كبريت في إندونيسيا الى 30 بينهم أطفال

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أعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال ​سومطرة​ رياديل لوبيس، إرتفاع عدد قتلى الحريق الذي إندلع في منزل يستخدم كمصنع لعلب الكبريت، الى 30 قتيلا بينهم العديد من ​الأطفال​، مشيرا الى "أننا لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده".

وقال قائد شرطة بينجاي نغوروهو تري نوريانتو إن ​انفجار​ عبوة غاز تسبب على الأرجح بالحريق، مضيفا أنه يتعين التأكد من الأسباب.

وأضاف أن ثلاثة أشخاص على الأقل نجوا فيما قالت وسائل إعلام محلية إن أربع نساء تمكن من النجاة.

وفي 2015 قتل 17 شخصا في حريق شب في نادي موسيقي في جزيرة سولاويزي. وفي 2009 أودى حريق بحياة 20 شخصا في نادي موسيقي في ميدان بجزيرة سومطرة.

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