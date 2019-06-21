عبد السلام: نطالب الأمم المتحدة بأن تقوم بدورها وتستمر في نشاطها المطلوب

أكّد الناطق باسم حركة أنصار الله- ​الحوثيين​ ​محمد عبد السلام​ أن "العدوان السعودي يعمد حالياً إلى تصعيد اعتداءاته وخروقاته على ​الحديدة​"، مشيرًا إلى "أننا نحمله ومرتزقته كامل المسؤولية عن التصعيد وخرق ​الهدنة​ في الحديدة وما سينتج عنه إذا استمروا في هذا المسلك الخاطئ والخطير. العدو عاد مجددًا بعد قيامنا بإعادة الانتشار بالحديدة ليماطل في الشروع في تنفيذ الخطوة التالية المتوجبة عليه بناء على ما اتفقت عليه لجنة التنسيق".

ولفت عبد السلام إلى "أننا نجدد تأكيد التزامنا ب​اتفاق السويد​ وفقاً لما تقوم به لجنة إعادة الانتشار مع الاحتفاظ بحق الرد"، مضيفًا "أننا نطالب ​الأمم المتحدة​ بأن تقوم بدورها وتستمر في نشاطها المطلوب بجدية بناء على اتفاق السويد".