مدفيديف: نقدر مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا

لفت رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إلى ان "موسكو تثمن مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا على الساحة الدولية"، مثمناً "مواقف الشركاء في إفريقيا، الذين ينأون بالنفس عن الهجمات الموجهة ضد روسيا، وهم كثر الآن، كما تعلمون".
ولفت إلى "دعم الدول الإفريقية كذلك، لفكرة توسيع تمثيل الدول النامية في مؤسسات الإدارة العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، معتبراً انه "من الصعب تحقيق ذلك في الوقت الراهن، بسبب الموقف المعروف لعدد من الدول ولكن يجب دعم هذه الفكرة رغم كل ذلك".
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