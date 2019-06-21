مدفيديف: نقدر مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا

لفت رئيس الوزراء الروسي ​ديمتري مدفيديف​ إلى ان "​موسكو​ تثمن مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة ​روسيا​ على الساحة الدولية"، مثمناً "مواقف الشركاء في ​إفريقيا​، الذين ينأون بالنفس عن الهجمات الموجهة ضد روسيا، وهم كثر الآن، كما تعلمون".

ولفت إلى "دعم الدول الإفريقية كذلك، لفكرة توسيع تمثيل الدول النامية في مؤسسات الإدارة العالمية، مثل ​صندوق النقد الدولي​ و​البنك الدولي​"، معتبراً انه "من الصعب تحقيق ذلك في الوقت الراهن، بسبب الموقف المعروف لعدد من الدول ولكن يجب دعم هذه الفكرة رغم كل ذلك".