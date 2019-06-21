سفير ايران بلندن: الشعب الايراني مستعد للصمود بوجه اي خطا بالحسابات الاميركية

حذر ​السفير الايراني​ لدى لندي ​حميد بعيدي نجاد​ من ان "الشعب الايراني مستعد بشكل كامل للصمود بوجه اي خطا في الحسابات الاميركية"، مشيراً إلى أن "​طائرة​ ​التجسس​ الاميركية انتهكت الاجواء الايرانية وان حطامها تم انتشالها من ​المياه​ الايرانية واننا قدمنا شكوى الى ​الامم المتحدة​ حول هذا الامر وسنتابع ذلك بجدية لانها تعد خطوة استفزازية خطيرة من قبل ​اميركا​".

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