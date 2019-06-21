مجهولون أطلقوا نار على 3 منازل في جويا والأضرار مادية

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "مجهولين يستقلون ​سيارة​ من نوع كيا أقدموا على ​إطلاق النار​ على 3 منازل تعود لآل نزال في ​بلدة جويا​، واقتصرت الأضرار على الماديات".

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