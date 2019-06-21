نادي الدراما بالجامعة الأنطونية أطلق العمل المسرحي السابع "المفتّش"

أطلق نادي الدراما في ​الجامعة الأنطونية​ العمل المسرحي السابع "المفتّش" خلال عرض رسمي على مسرح LFA_ ​سينما​ أبراج، في تجربة مسرحية جديدة.

يذكر ان " المفتّش" هي مسرحية للكاتب الروسي نيقولا غوغول ومن إعداد واخراج استاذ المسرح في الجامعة الأنطونية الممثل والمخرج ميشال حوراني ومن تمثيل طلاب وقدامى نادي الدراما.

وتلامس المسرحية قضية ​الفساد​ وهي عابرة للأزمنة وللأماكن وتحاكي موضوعاً قديما جديدا، وهو الفساد المتفشي في السلطة ونظامها وبنيتها، الى جانب فساد المسؤول وفساد المواطن والفساد الذي يغذيه الجشع والجوع للمال والسلطة.