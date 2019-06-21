نادي الدراما بالجامعة الأنطونية أطلق العمل المسرحي السابع "المفتّش"

أطلق نادي الدراما في الجامعة الأنطونية العمل المسرحي السابع "المفتّش" خلال عرض رسمي على مسرح LFA_ سينما أبراج، في تجربة مسرحية جديدة.
يذكر ان " المفتّش" هي مسرحية للكاتب الروسي نيقولا غوغول ومن إعداد واخراج استاذ المسرح في الجامعة الأنطونية الممثل والمخرج ميشال حوراني ومن تمثيل طلاب وقدامى نادي الدراما.
وتلامس المسرحية قضية الفساد وهي عابرة للأزمنة وللأماكن وتحاكي موضوعاً قديما جديدا، وهو الفساد المتفشي في السلطة ونظامها وبنيتها، الى جانب فساد المسؤول وفساد المواطن والفساد الذي يغذيه الجشع والجوع للمال والسلطة.
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