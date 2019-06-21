النشرة: سقوط جريح بحادث سير في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن وقوع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ وسائق دراجة كهربائية عند "​ساحة الشهداء​" في صيدا، ما ادى الى اصابة السائق بجروح ورضوض مختلفة وقد نقله ​الصليب الاحمر اللبناني​ الى المستشفى للمعالجة، بينما سطر عناصر قوة ​الامن الداخلي​ محضرا بذلك.

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