قوى الامن: الكشف عن هوية قاتلي المجند محي الدين محمد الأسمر الحموي في علما عام 2013

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "بتاريخ 23/7/2013 حصلت في بلدة علما ​قضاء زغرتا​ جريمة قتل مروعة، حيثُ وجِد المجند في ​الجيش اللبناني​ محي الدين محمد الأسمر الحموي من مواليد عام 1989 مذبوحاً، وأحدثت الجريمة صدمة لدى أهالي المنطقة وكادت أن تؤدّي إلى وقوع فتنة بينهم ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، وبعد توافر معلومات، ومراجعة تحاليل الأدلّة الجنائية،تمكنت مفرزة ​طرابلس​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ من إماطة اللثام عن ​تفاصيل​ هذه الجريمة وكشف هوية الفاعل، وهو موقوف في ​سجن أميون​ بجرم سرقة، ويُدعى أ. ح. من مواليد عام1989 سوري الجنسية وبالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالوقائع والأدلّة، اعترف بإقدامه على قتل المغدور، بالإشتراك مع شقيقه ر. ح. المتواري عن الأنظار وذلك بسبب خلاف شخصي والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف الشريك".

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