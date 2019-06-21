السوري القومي: ندعو لتزخيم التحركات وتوسيعها من أجل إفشال صفقة القرن

ثمّن عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية "مبادرة عقد اللقاء الإعلامي الموسع في بيروت رفضاً لـ "صفقة القرن"، معتبرًا أن "المشاركة الإعلامية-السياسية الواسعة والحاشدة في اللقاء، بعثت برسالة قوية للمطبعين والمتآمرين والخونة، فحواها أن فلسطين وكل فلسطين جوهر قضيتنا، وأن كل من يسير في مركب "صفقة القرن" خائن لفلسطين وقضايا العالم العربي".
وشدّد على أن "المطلوب هو القيام بمبادرات ولقاءات مماثلة في كل الساحات العربية، حيث لوسائل الإعلام والإعلاميين في العالم العربي دور أساسي وفاعل في التصدي لمخطط تصفية المسألة الفلسطينية وفي هذه المواجهة لإفشال "صفقة القرن"، والكل مُطالب بحشد الطاقات في هذه المواجهة المصيرية"، موضحًا أن "الشعوب العربية المناضلة تقف مع فلسطين، ومع خيار المقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، ونحيي التظاهرات التي خرجت في عدد من الدول العربية لا سيما في البحرين وتونس رفضاً وتنديداً بمؤتمر البحرين الاقتصادي وبالتطبيع مع العدو، وندعو إلى تزخيم وتوسيع هذه التحركات بوجه الأنظمة المطبعة مع العدو، ومن أجل افشال الصفقة".
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