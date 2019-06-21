أوقفت دورية تابعة لمديرية ​أمن الدولة​ في ​البقاع​ مسؤولًا حزبيًا، يدعى "س.ه"، في بلدة ​تعنايل​ بعدما تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضده بتهمة إعطاء شهادات ووثائق مزورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أوقف مسؤولا حزبيا في تعنايل بتهمة إعطاء شهادات ووثائق مزورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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