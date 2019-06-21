انطلقت مسيرة حاشدة في الحدت من ​ساحة الشهداء​، تعبيرا عن تضامن أهالي الحدت ووحدتهم خلف رئيس ​بلدية الحدت​ ​جورج عون​، وتوجهت نحو القصر البلدي، شارك فيها نواب المنطقة وكهنة وفعاليات وأهالي الحدت.

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مسيرة حاشدة في الحدت دعما لرئيس بلديتها جورج عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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