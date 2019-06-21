الحسن بحثت مع كومان في مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الاموال

بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان في ضرورة التنسيق في عدد من المواضيع الامنية ومكافحة الجرائم على الساحة العربية.
ولفت كومان الى ان "هذا الاجتماع أتى في اطار شكر الوزيرة الحسن على الجهود التي بذلتها وقدمتها اثناء اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب"، مشيرا الى اننا "بحثنا عدد من المواضيع المتعلقة بالجريمة المنظمة ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الاموال والجهود المبذولة في مكافحة هذه الجرائم والآفات،".
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