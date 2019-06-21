داغر:بطور انشاء معارضة وطنية قائمة على استعادة السيادة وانقاذ الاقتصاد

لفت عضو المكتب السياسي في حزب "​الكتائب​ ال​لبنان​ية" ​​سيرج داغر​​ في حديث إذاعي إلى أن "سلّم القيم بات سيئا في كل ادارة ​الدولة اللبنانية​ اعتبارا من اعلى الرئاسات وفي العهد القوي الكل يتظاهر"، مشيراً إلى أن "الشراكة ​المسيحية​ الدرزية أدّت الى ولادة لبنان وممنوع أن تهتز وكل مرّة اهتزت فلبنان لن يكون بخير لان الشراكة تنعكس من ​جبل لبنان​ الى كل لبنان"، مفيداً بان "أننا بطور انشاء معارضة وطنية قائمة على استعادة السيادة وانقاذ الاقتصاد".

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