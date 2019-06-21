"يازا انترناشونال": قانون السير غير مطبق بشكل صارم وجدي باستثناء بنود قليلة

عقدت جمعية "يازا" مؤتمرًا صحافيًا في "​نادي الصحافة​"، تحدثت فيه عن موضوع التعاون في شأن الحملات المشتركة التي ستقوم بها مع أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية ومكتب ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ و"نادي الصحافة"، بحضور ممثلي الجمعيات المعنية بالموضوع.

وأعربت نائبة رئيس "يازا انترناشونال" منى عقل عن استيائها من أن "​قانون السير​ ما زال غير مطبق بشكل صارم وجدي، باستثناء بنود قليلة"، كما عرضت نشاطات الجمعية وعددًا من المطالب التي قدمتها الجمعية إلى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وهي: "تطوير امتحانات السوق التي تعطى لغير مستحقيها ما يهدد سلامة المواطنين على الطرق العامة، تقييم وتطوير تجربة ​المعاينة الميكانيكية​، تطبيق قانون السير بشكل صارم على جميع مستخدمي الطرق وتفعيل تعليم مبادىء ​السلامة العامة​ في ​المؤسسات التربوية​ وبخاصة مخاطر الإدمان على الكحول و​المخدرات​".