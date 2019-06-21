"يازا انترناشونال": قانون السير غير مطبق بشكل صارم وجدي باستثناء بنود قليلة

عقدت جمعية "يازا" مؤتمرًا صحافيًا في "نادي الصحافة"، تحدثت فيه عن موضوع التعاون في شأن الحملات المشتركة التي ستقوم بها مع أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية ومكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان و"نادي الصحافة"، بحضور ممثلي الجمعيات المعنية بالموضوع.
وأعربت نائبة رئيس "يازا انترناشونال" منى عقل عن استيائها من أن "قانون السير ما زال غير مطبق بشكل صارم وجدي، باستثناء بنود قليلة"، كما عرضت نشاطات الجمعية وعددًا من المطالب التي قدمتها الجمعية إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وهي: "تطوير امتحانات السوق التي تعطى لغير مستحقيها ما يهدد سلامة المواطنين على الطرق العامة، تقييم وتطوير تجربة المعاينة الميكانيكية، تطبيق قانون السير بشكل صارم على جميع مستخدمي الطرق وتفعيل تعليم مبادىء السلامة العامة في المؤسسات التربوية وبخاصة مخاطر الإدمان على الكحول والمخدرات".
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