وزير الاتصالات بحث مع سفيري كوبا والنمسا في تفعيل العلاقات وتنميتها اقتصاديا

استقبل وزير الاتصالات ​محمد شقير​، سفيري كوبا في ​لبنان​ الكسسندر بيليسر و​النمسا​ ماريان وربا، وبحث معهما في العلاقات الثنائية وسبل تنميتها خصوصا على المستوى الاقتصادي.

وأكد شقير"اهتمام لبنان بتقوية العلاقات الاقتصادية مع كوبا"، مشيرا الى "ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري في ظل وجود الكثير من الفرص"، معتبرا أن "​السياحة​ من القطاعات الواعدة في هذا الاطار".

من جهته، أكد سفير كوبا استعداده لـ"العمل مع المعنيين في بلاده على اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي الثنائي".

وخلال اللقاء مع السفير النمسوي، نوه شقير بـ"العلاقات التي تربط البلدين الصديقين"، مشددا على "ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري لا سيما تسهيل إدخال المنتجات اللبنانية الى الاسواق النمسوية".

وعرض شقير التقدم الحاصل على مستوى تطوير ​قطاع الاتصالات​ في لبنان، وإمكانية استفادة لبنان من خبرات الشركات النمسوية في هذا مجال".