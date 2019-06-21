هيئة متابعة قضايا المياه والكهرباء تطالب المسؤولين بمعالجة مشاكل هذين القطاعين

طالبت هيئة متابعة قضايا ​المياه​ و​الكهرباء​ و​اللجان الشعبية​ في صيدا، ​مؤسسة كهرباء لبنان​ الالتزام ب،"ما وعد به مدير عام المؤسسة لجهة وضع خط خاص يغذي المدن الصناعية والسوق التجارية وبالالتزام أيضاً بالوعد بزيادة ساعتي تغذية ل​مدينة صيدا​".

وفي بيان لها، اعتبرت الهيئة أن "اعادة التقنين الجائر بحق المدينة يقع في خانة الظلم والإجحاف داعية المعنيين إلى عدم التمادي في حرمان المدينة من الحد الأدنى لحقوقها"، مطالبةً ​محافظ​ ​الجنوب​ ورئيس ​مصلحة الاقتصاد​ بـ"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بحق ​أصحاب المولدات​ الذين لا يزالوا يماطلون في تركيب عدادات للمشتركين، وذلك بهدف إلزامهم بتركيبها بعد كل هذا التأخير".

ورأت أن "إعادة العمل بجباية خمسين ألف ليرة زيادة على الرسم السنوي للمياه هو قرار خاطئ يجب العودة عنه".