30 قتيلا على الأقل في حريق في مستودع لعلب الكبريت في إندونيسيا

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جاكرتا: قضى 30 شخصا على الأقل بينهم العديد من الأطفال في حريق اجتاح منزلا يستخدم أيضا مصنعا لعلب الكبريت في إندونيسيا، وفق السلطات.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده" مضيفا أن بين الضحايا ثلاثة أطفال على الأقل.

وأظهرت صور للكارثة جثثا متفحمة مكدسة فوق بعضها البعض، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سحبا من الدخان الأسود يتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي في شمال سومطرة.

وقال المواطن بودي ذو الكفلي "عندما كنت أهم للخروج إلى صلاة الجمعة سمعت دوي انفجار".

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وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في لنغات إيروان سياهري لشبكة مترو التلفزيونية "على الأرجح أحضروا أطفالهم إلى العمل". وأضاف أن الضحايا "متفحمين ومن الصعب التعرف عليهم".

ويتكرر وقوع الحرائق الدامية في إندونيسيا بسبب إهمال معايير السلامة.

في 2017 قضى 46 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في حريق التهم مصنعا للألعاب النارية قرب جاكرتا.

وفي 2015 قتل 17 شخصا في حريق شب في حانة موسيقى في جزيرة سولاويزي. وفي 2009 أودى حريق بحياة 20 شخصا في حانة موسيقى في ميدان بجزيرة سومطرة.