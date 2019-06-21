اخبار العالم

رئيس موزنبيق يصل القاهرة للمشاركة فى منتدى الأعمال بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزنبيق يصل القاهرة للمشاركة فى منتدى الأعمال بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الجمعة، فيليبي نيوسي رئيس موزنبيق، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددٍ من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، كما يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصرى الموزمبيقى، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

 ‌

وقالت مصادر بالمطار أنه تم استقبال رئيس موزنبيق في استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان فى استقبال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وعدد من العاملين بسفارة موزنبيق بالقاهرة.

Advertisements

 ‌

ومن المنتظر أن يتطرق منتدى الأعمال إلى زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة، والاستعلام عن أنواع الأسمدة المطلوبة بالنسبة للسوق الموزمبيقى، فى ضوء الانخفاض الكبير الذي شهدته الصادرات المصرية فى هذا البند خلال عام 2018.

 ‌

 ‌

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس موزنبيق يصل القاهرة للمشاركة فى منتدى الأعمال بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا