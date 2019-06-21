شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزنبيق يصل القاهرة للمشاركة فى منتدى الأعمال بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الجمعة، فيليبي نيوسي رئيس موزنبيق، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددٍ من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، كما يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصرى الموزمبيقى، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

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وقالت مصادر بالمطار أنه تم استقبال رئيس موزنبيق في استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان فى استقبال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وعدد من العاملين بسفارة موزنبيق بالقاهرة.

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ومن المنتظر أن يتطرق منتدى الأعمال إلى زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة، والاستعلام عن أنواع الأسمدة المطلوبة بالنسبة للسوق الموزمبيقى، فى ضوء الانخفاض الكبير الذي شهدته الصادرات المصرية فى هذا البند خلال عام 2018.

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