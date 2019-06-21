مباشر قطر يكشف تفاصيل خسائر قنوات "بى إن سبورت" وتسريح العمالة بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر، تقرير جديد بالفيديو حول الأزمات التى تضرب قنوات" بى إن سبورت" القطرية ، والتى تسببت مؤخرا إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة لديها فى الدوحة .
وتحدث التقرير عن الأزمات التى تواجه مجموعة القنوات القطرية، والخسائر الفادحة التى تشهدها حاليا، وذلك استمرار للنهج الفاشل التى يسير عليها نظام تميم بن حمد ، موضحا أن القنوات فى احتواء خسائرها ، والتراجع الكبير فى إيرادات القنوات وفصلت 300 عامل فى قطر، و18 % من العمالة فى كل الدول .
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