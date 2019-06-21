شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم": تنظيم الحمدين شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، النظام القطرى بتشويه اسم قطر وجعلها منبوذة بين جيرانها العرب.

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وقال ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن تشبيه تنظيم الحمدين الإرهابى بحكومة ألمانيا النازية تشبيه موفق وصحيح لأنهم يمارسون نفس أفعالهم.

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ولفت أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، إلى أن تنظيم الحمدين شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة بسبب انزعاج الدول القريبة والبعيدة من تصرفات عصابة الدوحة.

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