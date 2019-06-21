شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم": تنظيم الحمدين شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، النظام القطرى بتشويه اسم قطر وجعلها منبوذة بين جيرانها العرب.
وقال ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن تشبيه تنظيم الحمدين الإرهابى بحكومة ألمانيا النازية تشبيه موفق وصحيح لأنهم يمارسون نفس أفعالهم.
ولفت أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، إلى أن تنظيم الحمدين شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة بسبب انزعاج الدول القريبة والبعيدة من تصرفات عصابة الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن عم "تميم": تنظيم الحمدين شوّه اسم قطر وجعلها منبوذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.