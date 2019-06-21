شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أفريقية النواب: رئيس الشيوخ البوروندى فى ضيافة البرلمان المصرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن ريفريان نديكوريو، رئيس مجلس الشيوخ البوروندى، والوفد البرلمانى المرافق سيكون فى ضيافة البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال غدا السبت، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الإعلان عن عدد من القضايا الهامة.

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وأضاف أبو الخير، فى تصريحات خاصة لـ"المحررين البرلمانيين"، أنه استقبل بحضور السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، "نديكوريو" والوفد البرلمانى في المطار منذ 3 أيام، وأصحبهم في جولة سياحية بالقاهرة والجيزة علي مدار الأيام السابقة شملت قلعة محمد على، والأهرامات، والمتحف المصرى، ومسجد الرفاعي.

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وتابع وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أنه سيرافق رئيس مجلس الشيوخ البوروندي، وهو أيضا رئيس اتحاد الكرة لديهم، إلي محافظة الاسكندرية في أعقاب إنتهاء زيارته إلي البرلمان المصرى، وذلك تمهيداً لحضور المباراة التي ستعقد مساء غدأً بين بوروندي ونيجيريا، في إطار كأس الأمم الأفريقية والتي ستضيفها مصر.

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