شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: تنظيم الجماعة انتهى على أرض الواقع ووجوده قاصر على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، أن جماعة الإخوان شبه انتهت ولم يتبق منها إلا القليل عبر مواقع السوشيال ميديا، قائلا :"حتى لا نعطى تنظيم الإخوان أكبر من حجمه".

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وتابع "ربيع" فى تصريحات لـ"الخليج 365":"ووفقا لعقيدة التنظيم الإخوانى القائمة على الانتهازية والابتزاز والمزايدة، بدا للناس أن عدد الإخوان كثير جدا، وبعضا منهم تسلل إلى نفسه شيئا من اليأس والخوف، وهذا ليس صحيح، فعدد الإخوان ضئيل جدا نسبة إلى شعب تعدداه تجاوز الـ100 مليون نسمة، وعدد الإخوان فى مصر حاليا لا يتجاوز 200 ألف إخوانى".

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