شكرا لقرائتكم خبر عن فشل أردوغان.. الإنتاج الصناعى التركى يواصل الانخفاض بسبب التخبط الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار للفشل الاقتصادى الذى تعانى منه تركيا ، نتيجة للأخطاء المعتادة من النظام التركيى ،فواصل معدل الإنتاج الصناعى في تركيا الانكماش، وذلك لعدم قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية، وفشل الرئيس التركى في حلحلة الأزمة السياسية التى تعيشها بلاده، بسبب ديكتاتوريته وسياساته القمعية.

كشف معهد الإحصاء التركى، عن انخفاض معدل الإنتاج الصناعى بنسبة 4%، حسب ما نشرت صحيفة سوزجو، ووفقا لمعطيات معهد الإحصاء، وعند فحص القطاعات الصناعية الفرعية، تبين أن مؤشر التعدين والمحاجر انخفض فى أبريل الماضي بنسبة 9.3%، مقارنة بالفترة نفسها في العام 2018، كما انخفض أيضا مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 4.2%، فى حين ارتفع مؤشر قطاع توزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.7.%

وتبين أن مؤشر التعدين والمحاجر انخفض بنسبة 7.8%، كما انخفض مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 0.9%، بينما ارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.9%.

وتراجع الإنتاج فى معظم الفئات من أجهزة الكمبيوتر إلى منتجات البلاستيك والورقيات، وكان تباطؤ الطلب قد أدى إلى انخفاض النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الماضى، وهبط الناتج الصناعى التركى بمعدل 9.8%، مع تراجع حاد فى صادرات الحديد التركى.