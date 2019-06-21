شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بموقف دولى ضد أردوغان: شخص إرهابى يحكم دولة إسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن تعليق رجب طيب أردوغان على وفاة محمد مرسى يوضح مدى ارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية خاصة أن هناك موقف دولى ضد الإرهاب، فأردوغان أصبح شخص إرهابى يحكم دولة إسلامية.

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وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن أردوغان ضمن مجموعة إرهابية ينتمى لها، ولابد من موقف دولى من العالم للوقوف على تكاتف أردوغان مع الإرهابيين، فهو يعد ضمن مجموعة إرهابية لابد من اسبتعادها من أى حكم.

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ولفتت عضو مجلس النواب، أن تعليق أردوغان على الوضع الراهن بمصر وعلى حقوق الإنسان، ويزعم أنه سيسعى لتدويل القضية فعليه أولا أن ينظر لوضع تركيا وإهدار حقوق الإنسان فى تركيا والوضع الراهن لتركيا، مؤكدة ضرورة وجود وقفة دولية ضد أردوغان.