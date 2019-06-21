مقتل 30 على الأقل في حريق بمصنع ولاعات غاز بإندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ):

ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن 30 شخصا على الأقل من بينهم أطفال لقوا حتفهم في حريق اندلع في مصنع ولاعات غاز في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا.

وقال رياض الخير لوبيس، رئيس وكالة التخفيف من حدة الكوارث في سومطرة الشمالية، إن الضحايا كانوا 27 بالغا وثلاثة أطفال لم يتمكنوا من الفرار؛ لأنهم حالت النيران دون خروجهم من المصنع الواقع في قرية سامبريجو في مقاطعة لانجكات.

وأضاف لوبيس: "تأكدت وفاة ثلاثين شخصا، كما تأكدت سلامة أربعة وجرى التعرف على هوياتهم جميعا".

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وتابع أن السلطات مازالت تحقق في السبب وراء وجود أطفال في المصنع، رغم أن السكان المحليين قالوا إنهم لم يكونوا هناك للعمل، ولكن لأن أمهاتهم أحضرنهم معهن إلى مكان العمل.

ويُعتقد أن الحريق وقع جراء انفجار أنبوب غاز. وقال لوبيس إن السكان المحليين سمعوا صوت انفجار هائل قبل رؤية دخان كثيف يتصاعد من المبنى الذي يضم مصنع ولاعات غاز.

وتابع لوبيس: "أغلب الضحايا كانوا من قرية سامبريجو وأغلبيتهم نساء"، مضيفا أن أربعة من الناجين سالمون لأنهم لم يكونوا يعملون داخل المصنع عندما اندلع الحريق.