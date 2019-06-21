"الإفتاء": ندعو الله أن يوقف المنتخب لإسعاد المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
دعت دار الإفتاء المصرية جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم، مهما كانت النتائج، متابعة "علينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا".
كما دعت، في بيان لها اليوم الجمعة، المولى عز وجل أن يوفق لاعبي المنتخب الوطني المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا؛ مؤكدة أن مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعًا.
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