اليوم.. انطلاق الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية "UNCOVER 19"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أطلقت شركة ميديا جيت، اليوم الجمعة، الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية "UNCOVER 19"، والذي يأتي تحت شعار"إفريقيا في القلب" في الحرم اليوناني للجامعة الأمريكية "الجريك كامبس" بالقاهرة.

وتتنوع المشاركة في الملتقى الدولي ما بين خبراء ومتحدثين ومدربين وورش عمل وشركات كبيرة محلية وعالمية من أجل أن يخرج هذا الحدث بشكل مثمر لجميع الأطراف المشاركة فيه.

وتحدث اليوم، مصطفى جبرة حول مستقبل التخطيط المحترف من خلال استخدام تحليل البيانات، كما ناقش الحاضرون كيفية التعامل مع العلامات التجارية في التسويق الرقمي والتفاعل مع الجمهور في حلقة نقاشية أدارها أكرم فرج، وتحدث فيها كل من نيفين بنونة، ومحمد ريان، والدكتور طارق الشاذلي والدكتور عماد شاش.

وشهدت فعاليات المؤتمر، زخمًا كبيرًا، حيث ناقشت عددًا من الجلسات كيفية استخدام الذكاء الصناعي في التسويق والإدارة، وكذلك مستقبل صناعة المحتوى السمعي في الوطن العربي، وإدارة الأصول الرقمية.

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ويشارك في الملتقى، من المتحدثين والمدربين المشاركين "نهلة محروس، ومحمد عامر، وجوانا جميل، ومحمد حجازي، وداليا إمام، وماهينور عقده، ووليد حسونة، وأسامة كمال، ومحسن جابر، وهشام العرموني، ورانيا وصفي، وسيف زهران، ومروة ترك، وزينة زهران، وجرجس أسبيرو، ومحمد جابر، وأميرة محروس، ونصر محروس، ومحمد رحيم، وسحر سلامة، وخالد جمال، وعلياء أحمد، وماجد تادرس".

ويرعى الملتقى كل من منصة المكسب الذكى AI-EARNIG ،20 HASHTAGS ،TPAY.

ويهدف الملتقى الدولي لمبدعي المنصات الرقمية استعراض ما وصلت إليه مصر في هذا المجال وتأثير ذلك على المنطقة المحيطة بها والعلاقات التي تجمعها مع دول مختلفة من العالم في هذا المجال في ظل السياسات المشجعة التي تتبناها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملاحقة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات.

وقالت شركة ميديا جيت، إن إقامة هذا الملتقى الدولي دليل على المناخ المشجع الذي تعيشه مصر في الآونة الحالية، وإن المكاسب العلمية والاقتصادية المتوقع تحقيقها منه تمتد لطيلة العام حتى يحين الموعد الجديد لإقامة الدورة الثانية من الملتقى في العام المقبل.

وأشارت الشركة، إلى أن فعاليات هذا الملتقى الاستثنائي تمزج ما بين الجدية والإفادة من ناحية وبين الترفيه من جهة أخرى، حيث تعد الشركة فقرات ترفيهية ما بين الفن والثقافة والإبداع، حيث تنظم حفلًا غنائيًا للمطرب محمود الليثي، بجانب فقرات إبراز المواهب في مجال صناع المحتوى الرقمي، وفرصتهم فى عرضها أمام جمهور الملتقى مما يحقق الهدف من الملتقى بشكل مثمر وممتع في نفس الوقت.