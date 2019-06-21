بالصور.. اللمسات النهائية في استاد الإسكندرية قبل ساعات من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تزين استاد الإسكندرية والمناطق المحيطة به، اليوم الجمعة، لاستقبال مباريات المجموعة الثانية في بطولة الأمم الإفريقية التي تنطلق أولى مبارياتها في المدينة الساحلية مساء غد السبت.

وظهر الملعب والبوابات المحيطة والشوارع المؤدية إلى الاستاد في أفضل صورة له بعد انتهاء أعمال التطوير لاستقبال الحدث الإفريقي الأهم في القارة السمراء.

وشهد الاستاد عددا من الزيارات لمسؤولين تنفيذيين من بينهم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، لتفقد اللمسات النهائية وإبداء الملاحظات على ما جرى تنفيذه من استعدادات.

وبدأت لجان التنظيم المختلفة التابعة للبطولة في تقديم خدماتها من خلال لجان البروتوكول وتكنولوجيا المعلومات واللجان الطبية والإعلامية لمساعدة الوافدين للاستاد سواء من أعضاء المنتخبات المقيمة بالمحافظة لخوض مبارياتها أو الصحفيين الأجانب والمصريين لتغطية الفعاليات.

كما انتظمت حركة السير بمحيط استاد الإسكندرية بعد إعادة الجهات التنفيذية رسم الطرق وتطوير الميادين المحيطة بالمنطقة مع وضع المزيد من إشارات المرور وحواجز السير.

وتنطلق مباريات المجموعة الثانية بالإسكندرية بلقاء منتخب نيجيريا مع نظيره البوروندي غداً في السابعة مساءً على ملعب استاد الاسكندرية في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبات غينيا ومدغشقر.

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