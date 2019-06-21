ضبط أدوات تجميل بـ500 ألف جنيه مع راكب بالمطار قبل تهريبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل، أخفاها راكب مصري لدى عودته من السعودية لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، اليوم الجمعة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول طائرة مصر للطيران رقم 668 القادمة من جدة، اشتبه عبدالفتاح محروس، في الراكب المصري "ح . م .ا" قادم من السعودية ومعه 2 حقيبة كبيرة و2 حقيبة هاند، محاولا المرور من الخط الأخضر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة إسلام علي مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام معتمده.

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وبالعرض على سمير فهمي مدير الجمرك بالإنابة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته من عبدالله السجيري وإسلام علي مأموري الجمرك، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 563 عبوة أدوات تجميل مخبأة بين طيات الملابس، وتبلغ التعويضات المستحقة حوالي 500 ألف جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي .​