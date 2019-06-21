صور وجرافيتي محمد صلاح تغزو شوارع قنا قبل بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

خطف قلوب المصريين وحمل على عاتقه رفع سقف طموحات الشباب العربي، فصار بطلًا قوميًا يتغنى باسمه الكبار، ويحلم بمرافقته في مكانته الأطفال.. إنه النجم المصري محمد صلاح الذي خرج من نجريج في مركز بسيون بالغربية ليصل إلى العالمية.

صور "صلاح" تجدها في كل مكان دليلًا وشاهدًا على مكانة احتلها واستحقها في قلوب المصريين والعرب بل وحول العالم، فصاروا ينحتون ملامحه على الجدران.

وفي محافظة قنا كما هي عادة المصريين حين يحبون شخصًا فيرفعونه عاليًا في المكان والمكانة، ونحتوا صورته على جدران المحال التجارية والمنازل والأماكن العامة.