محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
خطف قلوب المصريين وحمل على عاتقه رفع سقف طموحات الشباب العربي، فصار بطلًا قوميًا يتغنى باسمه الكبار، ويحلم بمرافقته في مكانته الأطفال.. إنه النجم المصري محمد صلاح الذي خرج من نجريج في مركز بسيون بالغربية ليصل إلى العالمية.
صور "صلاح" تجدها في كل مكان دليلًا وشاهدًا على مكانة احتلها واستحقها في قلوب المصريين والعرب بل وحول العالم، فصاروا ينحتون ملامحه على الجدران.
وفي محافظة قنا كما هي عادة المصريين حين يحبون شخصًا فيرفعونه عاليًا في المكان والمكانة، ونحتوا صورته على جدران المحال التجارية والمنازل والأماكن العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور وجرافيتي محمد صلاح تغزو شوارع قنا قبل بطولة أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.