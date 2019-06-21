ألمانيا / القبض على رجلٍ من أصل لبناني هدّد بتفجير نفسه في برلين

وكالات- ألقت سلطات الأمن في مدينة أوسنابروك الألمانية القبض على رجل منحدر من أصول لبنانية بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين.
وقال وزير الداخلية المحلي بولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس اليوم، الجمعة 21 جوان 2019، في برلمان الولاية إن الرجل هدد بإيذاء أفراد من عائلته.
وبحسب البيانات، فإن الرجل 33 ( عاما) معروف لدى السلطات بتورطه في أعمال عنف، ومصنف على أنه حالة شديدة الخطورة في العنف المنزلي.
وقال بيستوريوس إن المشتبه به أعلن أنه يريد أن يموت شهيدا.
وكانت السلطات أطلقت سراح الرجل من السجن في فيفري الماضي، وألقت القبض عليه يوم الأربعاء الماضي.
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