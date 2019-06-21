ألمانيا ترحب بقرار ترامب بالامتناع عن ضرب إيران

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة الخليج، مشددة على أن النزاع بين واشنطن وطهران يتطلب حلًّا سياسيًّا ودبلوماسيًّا.

وأكدت ميركل في تصريح صحفي أدلت به اليوم الجمعة في أعقاب القمة الأوروبية في بروكسل، أن مستشاري الشئون الخارجية لدول الاتحاد

الأوروبي بحثوا الوضع "الحساس للغاية" في الخليج على هامش الاجتماع.

من جانبها، أشارت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية مارتينا فيتس إلى أن هناك تصريحات ومؤشرات كثيرة تؤكد أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى تفادي المواجهة العسكرية.

وذكرت المتحدثة أن برلين ترحب بذلك وبأي خطوات من شأنها الإسهام في خفض التوتر بالمنطقة، قائلة إن ألمانيا تسعى إلى التأثير على كافة أطراف النزاع، وخاصة طهران لتحقيق التسوية السلمية.

كما تطرقت فيتس إلى هجمات خليج عمان، مشددة على أن هذه الأعمال لا تشكل خطرًا على الناس فحسب بل تسهم في تصعيد النزاع، وينبغي ضمان الملاحة الآمنة وترى برلين في ذلك إحدى أولوياتها.