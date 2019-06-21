كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوة أممية لبذل مزيد من الجهود لوقف العنف الجنسي في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الأمم المتحدة البرلمان الصومالي على الإسراع في إقرار مشروع قانون الجرائم الجنسية ، الذي سيكون بمثابة ضمانة مهمة لحقوق الإنسان في البلاد.

أشاد رايسيدون زينينغا ، المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM) ، بالصومال لإعطاءها الأولوية لتدابير القضاء على العنف الجنسي في النزاعات من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية للتصدي للنائب.

وافق مجلس وزراء الصومال في عام 2018 على مشروع قانون الجرائم الجنسية التاريخي الذي ينتظر حاليًا النظر فيه من قبل البرلمان.

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وقال مسؤول الأمم المتحدة في بيان صادر في مقديشو "أحيي الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وكذلك جماعات المجتمع المدني التي توفر الخدمات التي لا غنى عنها لهؤلاء الناجين للتغلب على تجاربهم المؤلمة". يوم للقضاء على العنف الجنسي في الصراع.

وقال زينينغا إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال تدعم حدثا في مقديشو ينظمه تحالف من منظمات المجتمع المدني مكرسة لحقوق الإنسان ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لرفع الوعي بضرورة وقف العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وقال إن الحدث سوف يعالج أسئلة حول الخدمات الأساسية المتاحة للناجيات من العنف الجنسي في النزاع وسبل تحسين تقديم هذه الخدمات لهؤلاء الناجين ، بكرامة وكفاءة.

وقالت زيننجا: "نحتاج إلى سماع أصواتهم ومساعدتهم على التئام جراحهم ، ودعونا نعيد تأكيد التزامنا بالقضاء على آفة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في حياتنا".