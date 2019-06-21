كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يدعم مرشح المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويكافح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لتجنب هزيمة أخرى، وقد يكون التصويت الكردي حاسماً في النتيجة.
وقال البيان: "إن التغيير غير وارد في استراتيجية حزب الشعوب الديمقراطي في انتخابات اسطنبول"، مؤكداً قرار دعم مرشح المعارضة الرئيسي أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، في وقت سابق أن عبد الله أوجلان، زعيم العمال الكردستاني المحظور السجين دعا حزب الشعوب الديمقراطي إلى الحياد.
وكان الناخبون الأكراد المحافظون يدعمون أردوغان بشكل تقليدي، لكنهم تخلوا عنه الآن بسبب تحالفه مع القوميين المتطرفين إلى جانب عوامل أخرى.
ولا يزال أوجلان، المسجون منذ عام 1999 بتهمة الخيانة العظمى، يعتبر شخصية رئيسية في حركة التمرد الكردي.
لكن تصريحاته المُبلغ عنها تتناقض مع الموقف المؤيد لإمام أوغلو الذي أعرب عنه يوم الثلاثاء الماضي السياسي السجين صلاح الدين دميرطاش، الزعيم المشارك السابق لرئاسة حزب الشعوب الديمقراطي.