الإمارات تحول مسار رحلات طيرانها المدني بمنطقة الخليج

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، تحويل مسار رحلات طيرانها المدني عن مناطق التوتر المحتملة بين واشنطن وإيران في منطقة الخليج، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وجاء القرار الإماراتي عقب قرار مماثل اتخذته كل من الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا، بتفادي الأجواء الإيرانية في تحليق الطيران المدني التابع لشركاتها.

حيث أعلنت شركة كوانتاس الأسترالية للطيران، اليوم، أنها ستتجنب التحليق في أجواء مضيق هرمز، كما أعلنت شركة "كيه إل إم" الهولندية التابعة لـ"إير فرانس"، تفادي طائراتها أجزاء من المجال الجوي الإيراني، وفقًا لـ "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمرًا طارئًا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان وسط تزايد التوترات بين البلدين.

وأوضحت إدارة الطيران، في منشور لها، أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة مدنية كانت في نطاق نحو 45 ميلًا بحريًّا من الطائرة المسيرة التي أسقطها صاروخ سطح-جو إيراني أمس الخميس، مضيفةً: "كان هناك العديد من الطائرات المدنية العاملة بالمنطقة وقت عملية الاعتراض".