كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم صومالي معارض يدين بيان الحكومة بشأن انتخابات غالمودوغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان زعيم حزب واداجير الصومالي المعارض عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي، بيان وزارة الداخلية بشأن انتخابات ولاية غالمودوغ.

وفي بيان نشره على صفحته على فيسبوك ، قال ورسامي إن بيان الحكومة الفيدرالية كان يهدف إلى تخريب جهود العشائر المحلية في غالمودوغ لحل قضايا المنطقة.

"قبل بضعة أيام ، دعا أحد عشائر غالمودوج إلى عقد اجتماع استشاري داخلي للمصالحة ، حيث وجه دعوة لإجراء محادثات في مدينة هوبيو ... بدلاً من دعم الاجتماع ، أو حتى انتظار اختتامه ، اختارت الحكومة الفيدرالية بدلاً من ذلك تقويض هذا ما قاله زعيم حزب واداجير.

في البيان ، ادعت الحكومة الفيدرالية أن فترة ولاية غالمودوج الحالية في منصبه ستنتهي في 4 يوليو من هذا العام.