كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي محذرا.. بريكست غير قابل للتفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الأوروبي تحذيراً جديداً إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكداً أنه لن يكون من الممكن إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكست، في ختام قمة عقدتها الدول الـ27 في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، خلال مؤتمر صحفي: "إننا مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً".

وأفاد مصدر أوروبي، أن المناقشات حول بريكست بين قادة الدول الـ27 الذين اجتمعوا، الجمعة، بدون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تستعد لتسليم مهامها، لم تستمر أكثر من عشر دقائق.

وقال توسك: "ننتظر تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد"، مضيفاً "بعد ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية واقتراحاتها الجديدة. لكن موقفنا لم يتغير". Advertisements

وتابع: "سيكون بريكست ربما أكثر تشويقاً من قبل بسبب بعض القرارات الخاصة في لندن، لكن لم يطرأ أي تغيير في ما يتعلق بموقفنا".

ومن جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "أشرنا إلى أنه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نريد الحفاظ على تعاون جيد، وسنخوض محادثات مرة جديدة، لكننا شددنا في المقابل على أن الاتفاق تم التفاوض بشأنه برأينا".